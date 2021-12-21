{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Челябинска временно закрыли из-за снегопада

По данным аэропорта, задерживаются рейсы в Москву и в Красноярск

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Снегопад в Челябинске во вторник днем стал причиной временного закрытия аэропорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Мы закрыты из-за снегопада", - сказали в аэропорту.

По данным аэропорта, задерживаются рейсы в Москву и в Красноярск.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе наблюдается облачная погода, прошел снег (0,2-2,6 мм), местами отмечались слабые метели. Температура воздуха колебалась от минус трех до минус шести градусов.

Теги
РоссияЧелябинская область
На Кубани в 2022 году газифицируют 27 населенных пунктов в труднодоступной местности
На эти цели направят 430 млн рублей
Читать полностью