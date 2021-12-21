Аэропорт Челябинска временно закрыли из-за снегопада

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Снегопад в Челябинске во вторник днем стал причиной временного закрытия аэропорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Мы закрыты из-за снегопада", - сказали в аэропорту.

По данным аэропорта, задерживаются рейсы в Москву и в Красноярск.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе наблюдается облачная погода, прошел снег (0,2-2,6 мм), местами отмечались слабые метели. Температура воздуха колебалась от минус трех до минус шести градусов.