Латвия ожидает новую волну коронавируса в конце января или начале февраля

"Специалисты прогнозируют следующую волну COVID-19 в Латвии в конце января или начале феврале, поэтому еще остается совсем немного времени, чтобы к этому подготовиться", - сказал он в эфире Латвийского телевидения. По его словам, в это время необходимо как можно больше стимулировать вакцинацию от коронавируса, в том числе ревакцинацию.

Глава правительства призвал жителей Латвии не откладывать ревакцинацию от ковида, поскольку недавние исследования показывают, что дополнительная доза также помогает защитить от омикрон-штамма коронавируса. "Новый подвид "омикрон" в три раза более заразен, а это значит, что вероятность заболеть этой зимой выше, чем когда-либо", - отметил он. В борьбе с "омикроном" Кариньш также призвал население использовать маски для лица, предпочтительно респираторы.

По прогнозам премьера, повседневная жизнь в Латвии после окончания режима чрезвычайного положения 11 января по-прежнему будет организована в "зеленом режиме", когда для получения различных услуг требуется наличие сертификата о вакцинации от коронавируса или факте перенесенной болезни. "Планируем, что после 11 января будем жить так же, как и сейчас - в "зеленом режиме", где нужно носить маски и иметь сертификат", - отметил он. При этом глава кабмина вновь не исключил введение локдауна в республике, если больницы снова будут переполнены.

С 11 октября до 11 января в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения для ограничения стремительного распространения COVID-19. Кроме того, кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун. В этот период работали только магазины с товарами первой необходимости, были доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действовал комендантский час с 20:00 до 05:00.