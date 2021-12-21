На Кубани в 2022 году газифицируют 27 населенных пунктов в труднодоступной местности

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2022 году направят 430 млн рублей из краевого бюджета на газификацию 27 населенных пунктов, находящихся в труднодоступной местности, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Проблемными остаются предгорные труднодоступные районы. Именно на них мы и делаем упор. В 2022 году планируем газифицировать 27 населенных пунктов - сюда входят поселки, где никогда не было газа, и те, что газифицированы только частично. На строительство новых сетей из краевого бюджета заложили 430 млн рублей", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что крупные газопроводы построить в 2022 году планируется в Тимашевском, Кущевском и Отрадненском районах. До 2024 года, по данным пресс-службы администрации Краснодарского края, планируется газифицировать 87 населенных пунктов, на эти цели будут направлены более 1,1 млрд рублей. Касаемо программы бесплатной догазификации, губернатор Краснодарского края отметил, что газ уже подвели более чем к 4 тыс. домовладений.

Уровень газификации в Краснодарском крае превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%. За последние пять лет в регионе газифицировали более 100 населенных пунктов.