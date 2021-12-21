QR-коды в ТРЦ в Свердловской области отменят с 22 декабря по 20 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Система QR-кодов в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и магазинах в них в Свердловской области будет отменена с 22 декабря до 20 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, - лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код", - написал Куйвашев в официальном Instagram-аккаунте.

По его словам, также с 22 декабря по 20 января кафе и рестораны смогут снова работать в ночное время, но вход останется только по QR-кодам. "Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Все вместе - прививки, маски, зоны COVID-free - сработало на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей", - пояснил губернатор.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

