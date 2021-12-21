Московский Дворец бракосочетания № 1 зарегистрировал максимальное за 35 лет число браков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. пар заключили брак в Дворце бракосочетания № 1 в Москве в 2021 году. Это самое большое число зарегистрированных браков с 1986 года, сообщила ТАСС пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"В 2021 году Дворец бракосочетания № 1 выбрали более 7 тыс. пар, это самое большое количество за последние 35 лет. <...> Самый популярный месяц для бракосочетаний - август <...>. Чаще всего там заключают брак молодожены в возрасте 26 лет, самая взрослая пара зарегистрировала брак в 77 лет. Из всех торжественных церемоний около 8% приходится на интернациональные браки", - цитирует пресс-служба и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

В 1960-80-х годах во Дворце ежегодно проходило от 8 до 13 тыс. церемоний. После 80-х годов в Москве появилось больше мест для бракосочетания, а в настоящее время для молодоженов доступно более 30 выездных локаций. Самое большое число браков Дворец бракосочетания №1 зарегистрировал в 1963 году: более 13 тыс. пар - это примерно по 40 торжественных регистраций в день.

"Сотрудники Дворца бракосочетания № 1 торжественно поздравили 7-тысячную пару и вручили молодым набор молодоженов. После свадебного путешествия Александр и Анастасия заполнят скретч-карту, а первый семейный ужин украсят бокалы и свеча с логотипом столичного ЗАГС", - добавили в пресс-службе.