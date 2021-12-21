В Адыгее каникулы для школьников начнутся досрочно с 27 декабря в связи с COVID-19

МАЙКОП, 21 декабря. /ТАСС/. Единые зимние каникулы для школьников в Республике Адыгея начнутся досрочно с 27 декабря и продлятся две недели в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, на карантин закрыты 213 классов, сообщила пресс-служба главы республики по итогам заседания регионального оперштаба.

Глава региона Мурат Кумпилов поддержал предложение о досрочном начале школьных каникул, отметив важность принятия своевременных мер для сдерживания заболеваемости.

"Ключевой темой обсуждения стало установление единых зимних каникул для учащихся школ республики. Как пояснил вице-премьер Республики Адыгея Анзаур Керашев, вакцинация педагогов составляет 100%, и случаи инфицирования коронавирусом редки. При этом часто болеют дети и заражают семьи и сверстников. В этой связи было внесено предложение начать единые зимние каникулы в школах Адыгеи с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. С учетом выходных и праздничных дней продолжительность отдыха составит две недели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным управления Роспотребнадзора по региону, случаи заболевания выявлены в 39 школах, закрыты на карантин 213 классов, на дистанционный режим обучения переведены более 1,8 тыс. детей.

По данным пресс-службы, за последние две недели зафиксировано незначительное снижение заболеваемости. На заседании глава республики указал на необходимость оперативного принятия решений при изменении эпидситуации. "Отслеживайте ситуацию с заболеваемостью. Если коечный фонд в госпиталях становится избыточным, сокращайте его. Мы должны быстро принимать решения, чтобы вовремя высвобождались ресурсы для оказания медицинских услуг по нековидным заболеваниям. При этом важны объективные данные, поэтому выдерживайте охват ПЦР-исследованиями на уровне 300 человек на 100 тыс. населения - это около 1 500 тестов ежесуточно", - цитирует пресс-служба Кумпилова.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 26 404 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 21 684 человека, умерли 705.