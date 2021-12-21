Коэффициент распространения коронавируса в России остался на отметке 0,96

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник в третий раз подряд остался на уровне 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Подмосковье, где он подскочил до 1,13 (максимума с 8 декабря).

В Санкт-Петербурге индикатор вырос до 1, в Свердловской области он составил 0,97, в Пермском крае - 0,95, в Москве - 0,94, в Ростовской и Нижегородской областях - 0,93, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,92 (причем в первой впервые с сентября за сутки выявили менее 500 случаев заражения), в Самарской области - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

В новость внесена правка (11:58 мск) - повторяется с уточнением в третьем абзаце, менее 500 случаев выявлено в Воронежской области.