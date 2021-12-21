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Пандемия COVID-19

Ресторанам и кинотеатрам в Хакасии разрешили работать до двух часов ночи

По данным федерального оперштаба, в республике с начала пандемии выявлено 52,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 21 декабря. Власти Хакасии продлили работу заведений общепита, кинотеатров с 23:00 до 02:00. Об этом во вторник сообщил на странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

"На оперативном штабе было принято решение о разрешении работы организаций общественного питания, кинотеатров, объектов спорта, отдыха и развлечений после 23:00 - до 02:00. Таким образом, организациям будет запрещено оказывать услуги в период с 02:00 до 06:00 ежедневно", - сообщил глава региона. Также в республике возобновлена плановая медицинская помощь.

В Хакасии в период с 28 октября по 7 ноября были закрыты заведения общепита. Позже кафе и рестораны могли работать до 23:00 при наличии антиковидных паспортов и с ограничением по заполняемости в 50%. Посещать их могут только жители с сертификатами о вакцинации или перенесенном заболевании.

По данным федерального оперштаба, в республике с начала пандемии выявлено 52,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 48,1 тыс. пациентов выздоровели, умерли около 1,9 тыс. человек. По данным регионального Минздрава, общее количество привитых от ковида превысило 253 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию около 187 тыс. человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики - это 322 тыс. человек.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия COVID-19
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