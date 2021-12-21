Кириенко предложил переизбрать всех пятерых сопредседателей ОНФ на новый срок

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил переизбрать всех сопредседателей Общероссийского народного фронта на новый срок. Об этом он сказал во вторник, выступая в режиме видеоконференции на съезде ОНФ.

"Отдельные слова благодарности хочу сказать всем пятерым сопредседателям ОНФ, которые смогли организовать эту работу и личным примером продвигать приоритетные задачи Народного фронта, вкладывая в это не только значительное количество времени, но и частичку своей души. Решать съезду, но предложил бы поддержать переизбрание всех пяти сопредседателей на новый срок, поскольку результаты работы за эти три года показывают, что Народный фронт на правильном пути", - подчеркнул Кириенко.

В настоящее время сопредседателями Центрального штаба являются генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, генеральный директор группы компаний "Камаз" Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.