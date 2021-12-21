Готовность ветропарка "Кольская ВЭС" в Мурманской области составляет 60%

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. "Кольская ВЭС" - самая крупная ветроэлектростанция за Полярным кругом - готова на 60%. Построена сетевая инфраструктура, продолжается монтаж ветроустановок, ввод в эксплуатацию, как и планировалось, намечен на май 2022 года, сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании "Энел Россия", которая строит ветропарк, Стефан Звегинцев во время рабочего визита в Мурманск.

"Сегодня наш ветропарк находится на достаточно продвинутом уровне активного строительства. Он готов на 60%. У нас линии электропередачи полностью построены, трансформатор стоит, мы включились в мурманскую подстанцию, у нас стоит уже 37 полностью собранных ветроустановок, остальные достраиваются. Все фундаменты готовы. Если только не суровый арктический климат внесет свои коррективы, то в мае 2022 мы должны [ввод в эксплуатацию] выполнить", - сказал Звегинцев.

"Кольская ВЭС" после ввода в эксплуатацию сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.

Группа Enel - крупнейшая электроэнергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет свыше 5 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ ч - по выработке тепла. Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).