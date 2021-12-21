В Хабаровске возобновили реконструкцию набережной Амура после наводнения

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции участка набережной Амура в районе яхт-клуба в Хабаровске возобновили после приостановки из-за паводка, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Хабаровский край весной, летом и осенью этого года пережил несколько волн паводка с подтоплением набережной, дач, домов, дворов, дорог в населенных пунктах.

"Мы планировали завершить реконструкцию этого участка к концу октября текущего года, однако вмешалась стихия. Подрядчик ответственный. Во время простоя компания АО "Акватик" помогала с возведением временной дамбы на этом участке для защиты города. Когда уровень Амура опустился, чтобы полноценно возобновить рабочий процесс, подрядчику также пришлось разбирать временное защитное сооружение. Сейчас работы идут полным ходом, компания наверстывает упущенные сроки", - цитируют в сообщении и. о. начальника управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального Минстроя Константина Пантелеева.

Сейчас работы на участке выполнены на 65%. Его длина составляет около 600 метров. Полностью завершить стройку планируется во второй половине 2022 года. Стоимость работ - около 1 млрд рублей, из которых около 85% - средства федерального бюджета, предоставленные по линии Ростуризма.

Девять километров набережной

Обустройство территории в районе яхт-клуба - один из этапов по созданию девятикилометровой речной набережной - самой протяженной на востоке России, проект которой в декабре анонсировал губернатор края Михаил Дегтярев. Над созданием такого объекта будут работать в течение пяти лет, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Набережная протянется вдоль города от яхт-клуба до арены "Ерофей" и дальше. Как сообщало ранее краевое министерство туризма, вдоль набережной должны появиться сопутствующие развлекательные и инфраструктурные объекты, такие как аквапарк с гостиницей, речной вокзал и новое здание Дальневосточного художественного музея. Предварительная стоимость проекта - 40 млрд рублей - это бюджетные средства и деньги инвесторов.

В районе яхт-клуба уже полностью выполнены работы по прокладке инженерных сетей. Далее начнется благоустройство. Вдоль прогулочной части появятся велодорожки, зоны отдыха для горожан, а у яхт-клуба будут созданы современные условия для занятия яхтенным туризмом. Участки набережной по направлению к речному вокзалу были реконструированы в предыдущие годы, предполагается, что набережная выйдет на достраивающуюся дамбу вдоль улицы Пионерской, защищающей южную часть города от наводнений.