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Счетная палата открыла доступ к обучающему курсу русского языка для чиновников

Главная цель курса - развитие компетенций деловой речи и повышение понятности официальных документов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Счетная палата опубликовала в открытом доступе обучающий курс русского языка для госслужащих, работающих с текстами официальных документов. Он поможет чиновникам писать проще о сложных государственных вопросах, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Счетная палата разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах. Главная цель обучающего курса - развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов", - говорится в сообщении.

Курс состоит из 24 видеоуроков и презентаций к ним, основанных на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты. Несмотря на это, он может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов, отметили в пресс-службе ведомства.

Обучение разделено на три блока: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста" и "Визуальный контент". Общая длительность курса составляет четыре часа.

"Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке", - отметил директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов, слова которого приводятся в сообщении.

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