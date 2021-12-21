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В Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 40%

Стабилизация обстановки происходит на фоне широкой вакцинации населения

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Татарстане стабильно снижается, за прошлую неделю заболеваемость снизилась на 40%, сообщила во вторник глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

"Эпидемиологическая ситуация за последние недели стабилизировалась, в течение уже четырех недель мы наблюдаем снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю это снижение было наиболее большим - минус 40%", - сказала Патяшина.

Она сообщила, что стабилизация обстановки происходит на фоне широкой вакцинации населения. Так, на 21 декабря привиты уже 74% взрослого населения.

Из-за положительных результатов Роспотребнадзор Татарстана разрешил проведение новогодних праздников для детей, но с учетом соблюдения мер профилактики.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 97 новых случаев, все контактные. 36 человек госпитализированы, 61 получает лечение на дому. Всего провакцинированы 2 263 411 человек, из них 1 859 124 сделали вторую прививку.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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