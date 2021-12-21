Песков: власти России делают все для защиты интересов граждан страны за рубежом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом вызывает обеспокоенность Кремля, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом - это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, что в Белоруссии несколько граждан России оказались под следствием и судом.

"Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан", - добавил представитель Кремля. Он отметил, что российская сторона находится в постоянном диалоге с Белоруссией, и этот диалог "носит регулярный, рабочий характер".

Как стало известно накануне, россиянку Софию Сапегу обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса. Во вторник отчим девушки сообщил, что она написала прошение о помиловании.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.