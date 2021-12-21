В Приангарье выросло число жалоб детскому омбудсмену на получение медпомощи

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Количество обращений по вопросам получения медицинской помощи и лекарств для детей к детскому омбудсмену в Иркутской области выросло вдвое в 2021 году. Такой всплекс зафиксирован на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

"Возросло количество обращений, связанных с медицинским обслуживанием, связанных с тем, что все направили силы на антиковидные мероприятия, упуская ту помощь, которая из года в год оказывалась. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, это лечебное питание детям, больным фенилкетонурией, это лекарственное обеспечение детей, больных эпилепсией. <…> По здравоохранению в два раза [выросло количество обращений] - с 74 до 152. В том числе по лекарственному обеспечению с 14 до 70", - сказала омбудсмен.

Афанасьева сообщила, что в некоторых случаях к решению проблемы приходится подключать уполномоченного по правам ребенка в России, министерство здравоохранения РФ и депутатов Государственной думы. Она подчеркнула, что каждое обращение, связанное с лечебным питанием отрабатывались совместно с Минздравом. Пока ситуация стабилизирована не до конца.

"Все равно остаются случаи, когда обращения есть и дети несвоевременно получают лечебное питание. Удалось сдвинуть с мертвой точки госпитализацию детей-спинальников, кому требуется операция в медицинские центры федерального уровня на высокотехнологичную медицинскую помощь. <…> У нас две девочки, наконец-то, получили направление на операцию в центр имени Г. И. Турнера", - сказала Афанасьева.