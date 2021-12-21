Россияне, получив гражданство Белоруссии, смогут продолжать ездить с российскими правами

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Граждане России, получившие вид на жительство или гражданство в Белоруссии, и имеющие российское водительское удостоверение, смогут ездить в Белоруссии без ограничений до конца срока их действия. Такая норма заложена в обновленном законе о дорожном движении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Таким образом, как поясняли ранее в управления ГАИ МВД Белоруссии, в случае, если россиянин получил вид на жительство или гражданство в республике, ему теперь можно будет ездить с российскими правами до конца срока их действия. Если имеющие водительское удостоверение граждане России хотят получить новое удостоверение в Белоруссии, им нужно сдать теоретический экзамен в ГАИ.

В целом для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, права утрачивают свою силу через 90 дней после получения паспорта гражданина Белоруссии, вида на жительство или удостоверения беженца. Среди новшеств документа - возможность сдавать квалификационные экзамены на автомобиле с автоматической трансмиссией с получением права управления автомобилем без механической трансмиссии.

Предусматривается, что МВД получит доступ к сведениям о выданных медицинских справках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению транспортными средствами. Законопроектом также определяется порядок досрочного направления водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование.

Документом предусматривается ведение автоматизированного учета результатов проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении. В законе также уточняются полномочия госорганов по контролю за дорожными движением.

Отдельные нововведения начнут действовать с января 2022 года, ряд - вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования.