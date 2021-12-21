Гидрографический катер "Николай Ивашинцов" пополнил Каспийскую флотилию

"Здорово своими руками делать маленькое новогоднее чудо". Где нужны волонтеры в праздники

Январские праздники — это дополнительный отпуск, время для отдыха, путешествий, походов в гости. Но именно в зимние каникулы хосписы, больницы, приюты особо остро нуждаются в помощи добровольцев. ТАСС поговорил с волонтерами фонда помощи хосписам "Вера" и проекта "Ангар спасения" православной службы "Милосердие" о том, с чего начать путь в благотворительности, что делать, если хочется помочь, но не готов общаться с больными, и об отдаче, которую получаешь, помогая другим

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