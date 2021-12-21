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Гидрографический катер "Николай Ивашинцов" пополнил Каспийскую флотилию

Основным предназначением катера является выполнение высокоточной съемки рельефа дна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Новейший гидрографический катер проекта 23040Г "Николай Ивашинцов" вошел в состав Каспийской флотилии. Имя судну присвоено в честь контр-адмирала Николая Ивашинцова, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В пункте базирования Каспийской флотилии состоялась церемония торжественного подъема флага гидрографической службы Военно-морского флота РФ на большом гидрографическом катере проекта 23040Г "Николай Ивашинцов". Катер официально вошел в состав Каспийской флотилии. Ранее он успешно прошел полный комплекс заводских, ходовых и государственных испытаний в акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Основным предназначением катера является выполнение высокоточной съемки рельефа дна.

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