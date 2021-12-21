Авиакомпания Utair с 25 декабря начнет полеты из Грозного в Саудовскую Аравию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 25 декабря начнет выполнять первые регулярные рейсы из Грозного в Джидду (Саудовская Аравия). Они будут выполняться один раз в две недели, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник.

"С 25 декабря стартует первый регулярный рейс авиакомпании из Грозного в Джидду. Utair будет летать в Саудовскую Аравию раз в две недели по субботам. Для перелетов компания задействует современный Boeing 737-800 на 186 мест. Вылет из Грозного - в 14:40, из Джидды - в 21:00", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Utair является единственным российским авиаперевозчиком, который во время хаджа выполняет прямой рейс в Саудовскую Аравию без пересадок в Дубае или Стамбуле. "В 2019 году мы осуществили самую масштабную перевозку на хадж - выполнили 96 прямых рейсов и за 10 дней перевезли более 10 тыс. паломников. В 2022 году прогнозируем восстановление спроса и готовы увеличить частоту рейса Грозный - Джидда", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь генеральный директор АО "Вайнахавиа" - оператора аэропорта "Северный" в Грозном Альви Шахгириев отметил, что открытие прямого авиасообщения с Джиддой происходит в рамках ранее достигнутой договоренности с руководством авиакомпании "Ютэйр" о расширении перевозок из Грозного. "Utair хорошо знает потребности наших пассажиров и всегда обеспечивает им комфортные условия для перелета. Жители республики уже летают рейсами авиакомпании за рубеж - в Анталью, Стамбул и Дубай, а с конца декабря начнутся долгожданные полеты в Джидду", - сказал он.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).