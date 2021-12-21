Новосибирские власти рассматривают продление новогодних каникул при росте заболеваемости

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассматривают возможность продления новогодних каникул в случае роста заболеваемости среди школьников. Об этом сообщил в онлайн-эфире городского портала "НГС.Новосибирск" министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Каникулы начнутся как положено. Пока мы планируем выходить 10 января. Вполне возможно, что на какое-то время их придется продлить, [в случае роста заболеваемости]. Пока динамика заболеваемости стабилизировалась. На протяжении нескольких дней не растет, а дальше снижается", - сказал он.

Федорчук сообщил, что снижение заболеваемости COVID-19 фиксируют среди школьников в Новосибирской области. За неделю число заболевших уменьшилось почти на 50 человек. Всего в школах региона около 370 заболевших коронавирусной инфекцией, большая часть из них дети.

В Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 15 декабря обязательная вакцинация введена для работников от 60 лет.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года. По данным оперативного штаба на утро 21 декабря в регионе зарегистрирован 90 931 случай коронавируса (+385 за сутки), в том числе у 10 199 детей. 61 313 пациентов полностью выздоровели (+360 за сутки).