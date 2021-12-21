Михаила Кузнецова переизбрали руководителем исполкома ОНФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов переизбран на новый срок. Соответствующее решение было принято во вторник на съезде ОНФ.

В соответствии с уставом организации перед проведением съезда в субъектах РФ прошли конференции региональных отделений, на которых были избраны новые составы региональных штабов и назначены делегаты съезда.

Помимо кадровых изменений в исполкоме и Центральном штабе, на съезде будут озвучены приоритетные цели и направления развития движения на ближайшие три года.

13 сентября 2019 года центральный штаб ОНФ назначил Михаила Кузнецова руководителем исполкома движения. Бывший глава исполкома Михаил Развожаев в июле 2019 года возглавил администрацию Севастополя.