Осужденного за обход торговых санкций россиянина депортировали из США

МОСКВА, 21 декабря./ТАСС/. Россиянин Олег Никитин, признавший вину в сговоре с целью нарушения введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования, освобожден из-под стражи и направляется на родину. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Гражданин России Олег Никитин освобожден из заключения и депортирован в РФ с территории США спустя почти три месяца после официального решения суда об окончании его срока содержания под стражей и более чем двухлетнего срока отбытия им наказания. 22 сентября суд США вынес Никитину приговор и с учетом отбытого срока постановил депортировать на Родину - он должен был быть отправлен ближайшим рейсом в Россию, но, нарушив его права, правоохранительные органы Соединенных Штатов данное решение своевременно не выполнили и он был помещен в депортационную тюрьму. У него многочисленные хронические заболевания и необходимая медицинская помощь ему в этот период, к сожалению, не оказывалась", - сказал Мельников.

По его словам, освободить гражданина России удалось благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и общественности.

О предъявлении обвинений директору российской компании "КС инжиниринг" Олегу Никитину власти США объявили в декабре 2019 года. По версии прокуратуры, россиянин вступил в сговор, чтобы "обойти торговые санкции США, которые запрещают экспорт оборудования" в ряд других стран. Как полагает американская сторона, такие поставки могут нанести ущерб национальной безопасности США. Россиянин якобы намеревался приобрести "силовую турбину у производителя в США примерно за $17,3 млн". Как утверждала прокуратура, "российская компания намеревалась использовать турбину на российской арктической платформе для глубоководного бурения".

В марте Никитин признал вину. Ему грозило тюремное заключение продолжительностью до пяти лет, а также "значительные штрафы и компенсации". Никитин был приговорен к 28 месяцам лишения свободы, что равнялось тому сроку, который он уже отсидел в тюрьме в ожидании судебного решения. Также судья подписал указ о депортации.