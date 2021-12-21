Дорогу в центре Омске, соединившую два моста, откроют для сквозного проезда в конце весны

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сквозной проезд через новую автодорогу в центре Омска, которая соединила два моста и должна сократить пробки, планируется открыть после 30 апреля 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента строительства мэрии Омска. В настоящий момент проехать по дороге невозможно из-за строительства гостиницы, возводимой к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Омске и Новосибирске.

"Вообще дорогу планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Но пока не будет открыт проезд возле гостиницы, сквозного проезда не будет. Предварительный срок [полного] открытия проезда - 30 апреля", - сказали в пресс-службе.

Строительство новой улицы было завершено в конце ноября. На реализацию проекта, включающего двухполосную дорогу с велосипедной дорожкой, ливневой канализацией и системой уличного освещения, было направлено более 47 млн рублей. Благодаря новой дороге автомобилисты, следующие по двум центральным улицам города, улицам Ленина и Гагарина через Юбилейный и Комсомольский мосты, смогут объехать в час пик пробки на этих дорогах или вернуться обратно в центр через Фрунзенский мост.

После завершения строительства путепровода будут продолжены работы по благоустройству этой части набережной Оми, которая заросла дикой растительностью и практически недоступна для горожан. Здесь будут высажены деревья, обустроены спортивные площадки, цветники и газоны, а склон берега будет укреплен геоматами.

Всего в 2021 году в Омске по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 27 улиц общей протяженностью 24,5 км. На эти цели было затрачено 784,8 млн рублей. Также на омских улицах появилось 2 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, 2 проекционных пешеходных перехода, 3 светофора и новая схема организации движения при съезде с Ленинградского моста через Иртыш в центре города.