Последнего пострадавшего при взрыве на "Листвяжной" выписали из больницы

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Последний из остававшихся в больнице пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе - горноспасатель Александр Заковряшин - выписан на амбулаторное лечение. Об этом сообщил в своем Telegram- канале глава региона Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает", - написал Цивилев.

Он отметил, что в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов, среди них 17 шахтеров и 12 спасателей. Еще 77 человек завершили лечение после инцидента.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей, которые пришли на помощь шахтерам. Заковряшин считался погибшим в числе других членов звена горноспасателей, не вышедших из шахты к середине дня 25 ноября, когда поисковая операция была приостановлена. Об обнаружении его живым стало известно около 11:00 мск 26 ноября. При выписке горноспасатель поблагодарил медиков за оказанную помощь, ему рекомендовано пройти диспансеризацию через три месяца для контроля состояния здоровья.

"Бесконечно благодарен всем медикам, причастным к моему выздоровлению. Очень внимательный, ответственный и заботливый персонал. Я чувствовал себя спокойно, и родные могли не переживать за мое состояние. Спасибо всем!" - сказал Заковряшин, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда, занимался оказанием медицинской помощи пострадавшим. Мужчина провел ночь в шахте, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Ему 51 год, на службе он с 2011 года.