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Пандемия COVID-19

США закупят 500 млн домашних тестов на ковид для бесплатной выдачи американцам

Администрация Джо Байдена создаст специальный сайт, на котором американцы смогут заказать бесплатные тесты с доставкой на дом

ТАСС, 21 декабря. Президент США Джо Байден заявил о планах США закупить 500 млн домашних тестов на ковид, чтобы бесплатно раздать их американским гражданам. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте Белого дома.

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"Сегодня президент объявил, что его администрация этой зимой закупит полмиллиарда тестов, чтобы бесплатно раздать их американцам, которые их [тесты] захотят, начало поставки намечено на январь 2022 года", - говорится в заявлении. Администрация Байдена создаст специальный сайт, на котором американцы смогут заказать бесплатные тесты с доставкой на дом.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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