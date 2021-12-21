Стройку хирургического корпуса алтайского онкодиспансера планируется начать в 2022 году

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство хирургического корпуса онкодиспансера стоимостью около 4 млрд рублей планируется начать в 2022 году в Алтайском крае, сообщил во вторник на ежегодной пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко. С просьбой о строительстве этого корпуса онкодиспансера власти региона обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его визита в регион весной 2021 года.

Необходимость в строительстве корпуса онкоцентра назрела в Алтайском крае из-за высокого уровня заболеваемости - более 10 тыс. новых онкобольных выявляется каждый год. Это требует оперативного лечения, а часть операций выполняют в старом корпусе онкодиспансера 1969 года постройки. Стоимость строительства нового корпуса оценивается в 4 млрд рублей. На строительство понадобится три года.

"Если говорить о проекте строительства корпуса онкодиспансера, то соответствующее поручение было дано Центру Блохина, там сейчас отрабатывают проект на предмет согласования. Я надеюсь, что мы доведем его до логического конца и в настоящее время ждем заключения по проекту от них. Большая вероятность, что даже в 2022 году можем начать его реализацию", - сказала Томенко.

Также он сообщил, что поддержку со стороны правительства России получили и другие просьбы властей региона. В частности, в федеральную программу Минприроды России включили строительство дамбы в Краснощековском районе стоимостью около 500 млн рублей. Ее строительство начнется в 2022 году и рассчитано на три ближайших года.

"Еще одна просьба касалась аэропорта Барнаула. Росавиация еще раз посмотрела состояние нашей взлетно-посадочной полосы, и в план модернизации, начиная с 2025 года, наш объект попал. Мы еще подумаем с "Новапортом", как приблизить сроки, но должно обойтись - безаварийная работа аэропорта и его плоскостных сооружений будет обеспечена", - подчеркнул глава региона.

Во время визита Мишустина в Алтайский край весной 2021 года Томенко попросил поддержки федеральных властей в реализации нескольких важнейших для развития региона проектов на общую сумму порядка 14,5 млрд рублей. Среди них - строительство защитных дамб в Краснощеково, хирургического корпуса онкоцентра и взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула.