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Россия увеличит предоставляемые Боснии и Герцеговине образовательные стипендии на 50%

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил интенсивное развитие гуманитарных связей РФ и БиГ

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия намерена в следующем учебном году увеличить на 50% квоты, предоставляемые студентам из Боснии и Герцеговины на обучение в РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

"У нас интенсивно развиваются гуманитарные связи, - сказал он. - Отрадно, что все больше боснийских граждан заинтересованы в изучении русского языка и в получении образования в нашей стране, в этой связи мы на предстоящий учебный год увеличим количество предоставляемых Боснии и Герцеговине стипендий на 50%".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия
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