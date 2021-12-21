Старейшая газета Бурятии отмечает столетний юбилей

УЛАН-УДЭ, 21 декабря. /ТАСС/. Старейшая газета Бурятии "Буряад унэн" отмечает столетний юбилей. Торжественное собрание по этому случаю состоялось во вторник в Театре оперы и балета в Улан-Удэ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Вековой юбилей газеты "Буряад нэн" - историческое событие для Бурятии. Архивы издания хранят весь путь, который прошел бурятский язык со времени становления Бурят-Монгольской Автономной советской социалистической республики до наших дней. Главная ценность газеты - сохранение бурятского языка", - сообщили в пресс-службе.

Первый номер республиканской общественно-политической газеты "Буряад унэн" вышел в свет 21 декабря 1921 года под названием "Бурят-Монгольская правда" ("Буряад-Монголой унэн"). Сначала газета, печатавшаяся вертикальным бурят-монгольским шрифтом, выходила в Чите, а с 1923 года - в Улан-Удэ. "В 1931-1938 годах газета печаталась на латинском шрифте, с 1939 года перешла на кириллицу", - отметили в пресс-службе. В 1958 году газета была переименована в "Буряад унэн".

В настоящее время издательский дом "Буряад унэн" выпускает две газеты - "Буряад унэн" на бурятском языке и "Бурятия" на русском языке, а также два журнала - "Байкал" на русском языке и "Байгал" на бурятском языке.