Синоптики сообщили, что пик похолодания на юге России ожидается 22 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Арктический фронт привел к резкому похолоданию, снегопадам и местами гололедице на юге России, пик похолодания ожидается в среду, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Пик похолодания на юге России произойдет в среду, температура воздуха будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы. То есть морозы захватят и Черноморское побережье, и Крым, и Сочи. До конца среды прогнозируются осадки в смешанной фазе, - это дождь, переходящий в снег", - сказал он, уточнив, что в горах образуется устойчивый снежный покров.

Примерно такая же погода будет и четверг. В пятницу морозы начнут постепенно отступать, и в субботу потеплеет. Рост температурных значений будет очень заметным. "В частности, в субботу в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области столбики термометров поднимутся выше среднестатистической нормы на несколько градусов. В воскресенье довольно теплая погода установится на территории всего юга страны", - добавил собеседник агентства.

Так, в Краснодаре в среду и четверг в дневные часы прогнозируют один-три градуса мороза, в субботу пять-семь градусов тепла. В Симферополе в субботу потеплеет до шести-восьми градусов. В Сочи в пик похолодания морозы будут только в ночное время, днем - один-три градуса тепла, в субботу столбики термометров поднимутся до 10 градусов. В Волгограде в среду - до девяти градусов мороза, в субботу потеплеет до ноля.

Ранее сообщалось, что в Крым во вторник пришли снегопады, на дорогах гололедица. Жители Симферополя в социальных сетях сообщают о пробках и ДТП. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до конца суток 24 декабря, прогнозируется значительное похолодание, осадки в виде дождя и снега, налипание снега на проводах, над морем могут формироваться смерчи. На дорогах городов юга страны работает спецтехника.