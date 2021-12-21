В Москве откроют выставку, посвященную 75-летию пуска атомного реактора Ф-1

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" и Политехнический музей откроют 24 декабря на ВДНХ в Москве выставку, посвященную 75-летию создания первого в Евразии атомного реактора Ф-1. Об этом сообщил во вторник президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Экспозиция под названием "Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир" откроется для посетителей павильона ВДНХ "Рабочий и колхозница" в пятницу, накануне экскурсию по ней проведут для журналистов.

"Мы будем открывать на ВДНХ выставку, посвященную реактору Ф-1. Я думаю, что [проходящая во вторник в Москве конференция "Пуск реактора Ф-1 - начало атомной эры" и выставка] - это и есть заключительный аккорд Года науки, очень важный", - сказал Ковальчук, выступая на форуме.

Первый в Советском Союзе, а также Европе и Азии опытный уран-графитовый реактор Ф-1 был пущен 25 декабря 1946 года в Лаборатории № 2 АН СССР (сегодня - НИЦ "Курчатовский институт"). Он был создан под руководством Игоря Курчатова.