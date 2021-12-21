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В Минобороны появилась новая многофункциональная телестудия

Этот комплекс позволяет информировать общество о развитии и деятельности вооруженных сил на новом качественном уровне, отметил глава ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новейшая телестудия для создания военно-патриотических фильмов создана в Минобороны РФ. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В Министерстве обороны в этом году появился многофункциональный телевизионный комплекс с аппаратно-студийным оборудованием", - сообщил он.

По его словам, комплекс позволяет информировать общество о развитии и деятельности вооруженных сил на новом качественном уровне.

"Таким образом, сформированы все условия для создания на этой базе фильмов военно-патриотического характера по заказам Министерства обороны", - отметил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Пандемия COVID-19
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