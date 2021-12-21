На Хайнане завершилась международная неделя моды

САНЬЯ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Церемония закрытия Хайнаньской международной недели моды 2021 года состоялась в городе Санья в китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Модели в течение пяти дней демонстрировали весенне-летние коллекции одежды. Организаторы построили подиумы в местах недалеко от побережья курорта Санья. Согласно их задумке, модное шоу должно было отражать идею натуральности.

Как пишет издание, многие дизайнеры высоко оценили природу и климат Хайнаня. Так, дизайнер молодого китайского бренда Dramahaus ("Драмахаус") Чжао Цзинь отметила, что зимний показ и работа с видом на море произвели на нее глубокое впечатление, и она надеется, что в будущем у нее будет больше возможностей для работы на Хайнане.

Дизайнеры показали на неделе моды множество разнообразных образов. Так, хайнаньский модный бренд "Булибушэ" продемонстрировал на подиуме одежду с этническими мотивами, дизайнеры вдохновлялись традиционной вышивкой малой хайнаньской народности ли. Китайская компания Casci ("Каски"), занимающаяся продвижением аэрокосмических технологий в повседневной жизни, представила коллекцию "Звездное море". В ней нашли отражения китайские мифы о Луне, технологичность и футуризм.

Хайнаньская международная неделя моды проходила с 11 по 15 декабря. Как ранее сообщили организаторы, на культурные мероприятия в Санья прибыли ведущие дизайнеры, критики и другие специалисты в области высокой моды, а также представители компаний, занимающихся продвижением люксовых брендов.