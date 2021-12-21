Липецкие медики получили второй аппарат ЭКМО за счет областного бюджета

ЛИПЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), приобретенный за счет средств областного бюджета, поступил в липецкую горбольницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Второй аппарат ЭКМО, приобретенный за счет средств областного бюджета, уже подключен и позволит не только спасти больше жизней, но и совершенствовать знания наших врачей о лечении коронавируса", - сказал Артамонов. Он пояснил, что теперь врачам в особо сложных случаях не придется транспортировать пациента в Москву, а можно будет проводить весь необходимый комплекс лечения на месте. Особенно актуально это, по словам главы региона, в случаях, когда транспортировка может быть опасной для жизни больного.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что аппарат ЭКМО поддерживает жизнь пациента, когда его собственные сердце и легкие слишком больны, чтобы работать нормально. "Специальный насос берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а так называемый мембранный оксигенатор - работу легких",- сказали в пресс-службе. Поддерживать организм аппарат может от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. Последнее актуально для того, чтобы дать органам отойти от болезни.

"В запуске новой техники больнице помогали специалисты из Москвы", - рассказали в пресс-службе. Врачи и персонал больницы прошли дополнительное обучение в ведущих клиниках столицы.