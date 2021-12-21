Власти Мордовии разрешили кафе в новогоднюю ночь работать до трех часов утра

ТАСС, 21 декабря. Власти Мордовии разрешили предприятиям сферы общепита работать с 24 декабря до 11 января до часа ночи, а в новогоднюю ночь до трех утра. Об сообщается на сайте правительства республики.

"Возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.), с установлением режима их работы с 24 декабря 2021 года по 11 января 2022 года не ранее 08:00 и не позднее 01:00, в ночь с 30 по 31 декабря 2021 года и с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года - не позднее 03:00, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки заказов", - говорится в указе, подписанном главой республики Артемом Здуновым.

Ранее Здунов рассказал ТАСС, что в Мордовии снижается число госпитализаций и зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

В Мордовии действует запрет на работу заведений общепита в ночное время, также посетителей пускают в кафе и рестораны только после предъявления QR-кода. Кроме того, с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, гостиницы, реализующие непродовольственные товары объекты розничной торговли площадью больше 150 кв. метров (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости).

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. Для непривитых граждан 60+, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.