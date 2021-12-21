Путин подписал закон о штрафах за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ, а также за нарушение требований при их применении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормой, по которой "невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов" таких веществ "системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды" повлечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Если работающие на источнике загрязнения системы контроля были установлены с нарушением требований или они некорректно передают данные в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Повторное нарушение приведет к штрафу от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц, штрафу от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для юридических лиц. Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.