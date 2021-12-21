Полпред Чайка исполнил новогоднее желание мальчика из Кабардино-Балкарии

ПЯТИГОРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка в рамках акции "Елка желаний" подарил мальчику из Кабардино-Балкарии велосипед. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства.

"В регионах СКФО в рамках проекта "Мечтай со мной", входящего в президентскую платформу "Россия-страна возможностей", активно проходит Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний". Сегодня участие в ней принял Чайка. Долгожданный подарок от полномочного представителя главы государства в канун нового 2022 года получил шестилетний Даниял Эндреев из Черекского района Кабардино-Балкарии. Мальчик, который воспитывается в многодетной семье, мечтал о велосипеде, и поэтому отправил заявку на участие в проекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сестры Данияла также получили ценные подарки. От имени Юрия Чайки в этот же день их вручил главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике Тимур Макоев.

"Новый год - это праздник, когда исполняются самые заветные желания. У Данияла оно, благодаря этой замечательной акции, сегодня сбудется. Мы тоже возлагаем на 2022 год большие надежды. Они связаны с теми усилиями, которые мы прилагаем в разных сферах экономики нашего региона с одной главной целью - чтобы люди на Северном Кавказе жили лучше", - приводятся в сообщении слова полпреда.

"Елка желаний", реализуемая по всей стране четвертый год, направлена на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.