Первые вертолеты для лесопожарного центра "Север" передали "Авиалесоохране"

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Первые два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода переданы "Авиалесоохране" для борьбы с лесными пожарами на базе центра "Север" (Красноярский край) в Казани. Еще четыре вертолета будут переданы во втором квартале 2022 года, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Сегодня мы с вами видим готовые вертолеты, а уже летом - увидим их в работе. Для нас создание лесопожарного центра "Север", где и будут базироваться вертолеты, событие первостепенной важности. Именно с "Севера" наши десантники будут отправляться на тушение лесных пожаров в труднодоступных и удаленных территориях. Вертолеты "Севера" будут летать в небе над Иркутской областью, Якутией, Забайкальем, Бурятией, Красноярским краем, над Байкальской природной территорией", - сообщил он на церемонии передачи вертолетов на базе завода во вторник.

По словам Козлова, еще четыре вертолета завод построит и передаст "Авиалесоохране" во втором квартале 2022 года. "Надеюсь, что все будет в срок, ведь для борьбы с огнем - каждая машина на счету", - отметил министр.

Глава "Авиалесоохраны" Николай Кривошеев сообщил, что эти вертолеты позволят значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами в труднодоступных территориях Красноярского края. "Мы много лет мечтали о том, что у "Авиалесоохраны" появятся такие воздушные машины. Символично, что это произошло сейчас, в этом году 90 лет "Авиалесоохране", - рассказал он.

В конце июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что правительство РФ направило на создание лесопожарного центра "Север" в Красноярском крае 5 млрд рублей. Это средства на закупку техники, набор личного состава, на оснащение необходимым оборудованием парашютистов и десантников-пожарных.