Госдума ввела порядок дистанционного участия в заседании судов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, закрепляющий возможности удаленного участия в судебных заседаниях.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности. Закон позволяет установить личность участника заседания с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия. Арбитражный суд может отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.

Исковое заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал "Госуслуги" либо через информационную систему, определенную Верховным судом РФ (ВС), его Судебным департаментом, либо через систему электронного документооборота участника процесса. При этом поданные через портал госуслуг или определенную ВС систему документы могут быть подписаны простой электронной подписью. При наличии в суде технической возможности участникам процесса может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде.

При этом "лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания или отключены от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания либо на его часть".

Документ гласит, что судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде могут быть доставлены через портал госуслуг или в систему электронного документооборота. В этом случае время и факт их доставки адресату фиксируются средствами соответствующей информационной системы.