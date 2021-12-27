Пятый канал: новогодний эфир 2021-го

Каждый год Пятый канал старается сделать новогодний вечер и ночь по-настоящему запоминающимися. 31 декабря, помимо праздничной музыкальной программы, в эфире покажут 12 премьерных эпизодов собственных сериалов, снятых специально для новогоднего вечера

О том, что будет в эфире Пятого в Новый год, а также о новинках сериалов - в партнерском материале ТАСС. Новогодняя ночь на Пятом Сразу после боя курантов Пятый канал приглашает телезрителей провести новогоднюю ночь в компании популярных звезд эстрады. В музыкальный марафон войдут лучшие номера исполнителей последних лет, которые звучали со сцены легендарного праздника выпускников "Алые паруса" (12+): Димы Билана, Полины Гагариной, групп "Сплин", "Градусы", "Звери", "Дискотека авария" и #2Маши, NILETTO, Светланы Лобода, Басты, Сергея Лазарева, Мити Фомина, Би-2, Аниты Цой, Ирины Дубцовой и многих других. Масштабный концерт продлится четыре часа. Эфирная программа до новогоднего концерта не менее интересна. С самого утра 31 декабря Пятый канал покажет советские и российские комедии и мелодрамы: "Пурга" (12+), "Принцесса на бобах" (12+), "Не может быть" (12+), "Пес Барбос и необычный кросс" (12+), "Самогонщики" (12+), "Три орешка для Золушки" (0+). А далее - блок из премьерных эпизодов детективных сериалов, которые снимались специально для новогоднего вечера: "Великолепная Пятерка" (16+), "Свои" (16+) и "След" (16+). В каждом блоке по четыре серии. Показ "Великолепной Пятерки" начнется в 13:45 и будет содержать эпизоды "Страшный суд", "Убийственная красота", "Судьба моя" и "Короткое замыкание". Сериал "Свои" стартует в 17:10 (эпизоды "Роковая встреча", "Привет, Матвей!", "Старинные игрушки" и "Звезда вебкама"). В 20:40 покажут "След" с сериями "Кто подставил Кроликова Родиона", "Праздничное сердце", "Избушка на курьих ножках" и "Три скорпиона". "48 часов" - премьера специально к Новому году Главные герои сериала - оперативники отдела МВД при городском следственном комитете, которым поручают сложные дела, но на поиск и задержание преступника отводится всего 48 часов. Режиссер - Егор Баринов. Большое внимание создатели сериала уделили декорациям отдела полиции. Кабинеты, лаборатории и допросные были специально построены для этого детектива в знаменитом павильоне № 4 студии "Ленфильм". Премьера фильма состоялась 25 декабря 2021 года.

Описание Кадр из телесериала "48 часов" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

Снято за 2021 год В 2021 году Пятый канал выпустил несколько новых сериалов: "Филин" (16+) (сейчас снимается второй сезон), "48 часов" (16+), "Ментозавры" (16+), "Крепкие орешки" (16+) (сейчас снимается второй сезон) и "Лицемеры" (16+). Кроме того, запущены в производство проекты "Группа быстрого реагирования" (16+) с Алексеем Кравченко, "Должник" (16+) с Сергеем Горобченко, новые сезоны детективных франшиз "Условный мент" (16+), "Свои" и "Великолепная Пятерка", продолжаются съемки премьерных серий "Следа". Коротко рассказываем о самых заметных детективах Пятого. "Великолепная Пятерка" Детективный сериал о буднях оперативников "убойного" отдела Петровского РОВД Петербурга. Пятерка - потому что оперов пять, сплоченных командиром, подполковником Андреем Головановым, который еще помнит, когда в Петербурге были улицы разбитых фонарей. Для проекта были сняты выездные специальные эпизоды. Работы велись в Ульяновске и Крыму. Два двухсерийных фильма о приключениях питерских оперативников на южном побережье зрители увидят в новом сезоне. Премьерные серии "Великолепной Пятерки" продолжат выходить в январе с понедельника по четверг в 23:10.

Описание Кадр из телесериала "Великолепная Пятерка" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

"Ментозавры" Детективная новинка об оперативниках 101-го отдела полиции Коломенского района Петербурга вышла весной. Отдел специфический, он стал своеобразным "101-м километром" для тех, кто проштрафился или неугоден руководству. Здесь собраны те, кого за прошлые заслуги не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии. Каждое дело для них может стать последним, отдел постоянно находится под угрозой расформирования, а личный состав - на грани увольнения. Но став командой и приняв в качестве руководства к действию девиз "Один за всех", они продолжают бороться, доказывая свою состоятельность и профессионализм. "Крепкие орешки" Впервые с оперативниками Лавровым и Романовым, которых за глаза коллеги по отделу называют "крепкими орешками", телезрители Пятого канала познакомились в марте этого года. Дуэт Бориса Бедросова и Филиппа Азарова на протяжении нескольких недель удерживал интерес аудитории эпизод за эпизодом. Динамики сюжету добавили очевидные различия в образе жизни и характерах главных героев. Лавров - балагур и весельчак, любитель ночных клубов и женщин. Романов - примерный семьянин и спортсмен. Но это не мешает им быть профессиональной командой и, в случае серьезной опасности, прикрыть спину напарника. Особенность сериала "Крепкие орешки" в том, что в каждом эпизоде можно найти отголоски лучших мировых блокбастеров. В первом сезоне телезрители стали участниками увлекательного квеста по поиску узнаваемых сюжетов и ходов голливудской классики. В новый сезон войдут такие хиты, как "Рыбка по имени Ванда", "Шпионские игры", "Апокалипсис сегодня", "Паранормальные явления" и многие другие. И все - в петербургских декорациях. В настоящее время идут съемки второго сезона, в нем будет 32 серии.

Описание Кадр из телесериала "Крепкие орешки" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

"Свои" "Свои" - это команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс. Сейчас идут съемки пятого сезона.

"Кукольник" 22 декабря стартовали съемки четырехсерийного фильма "Кукольник" (16+). Петербург охвачен слухами о маньяке. Кукольник - так его прозвали журналисты - делает из смерти настоящий спектакль и не оставляет никаких следов. Это дело должно было стать последним в карьере следователя Антонины Афинской. Ее мечта - уйти из органов и завести ребенка. Она соглашается на эксперимент и вводит особый препарат, который должен приблизить ее к поимке маньяка. Но Антонина и не подозревает, какие последствия влечет за собой ее согласие.

"Лицемеры" Сериал рассказывает о работе специального отдела внедрений МВД, начальник которого после ряда неприятностей был вынужден обратиться к трем гениальным аферистам, которые становятся новыми сотрудниками отдела. Они специализируются на работе под прикрытием в условиях повышенного риска и выступают в новом для себя амплуа: повара, врача, сантехника, школьного учителя или даже наемного убийцы. В пилотный проект вошли 12 эпизодов. Сериал выйдет в эфир в 2022 году.

Описание Кадр из телесериала "Лицемеры" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

"Условный мент" События стартового сезона, премьера которого состоялась осенью 2019 года, развернулись в Охтинском районе Санкт-Петербурга. Сюда после освобождения из колонии возвращается бывший оперативник Дмитрий Рыжов. Одновременно с ним в город приезжает капитан Гордеева, которая становится участковым в этом районе. В первый сезон вошло 24 серии. Второй сезон, премьерные эпизоды которого вышли в августе этого года, состоял уже из 50 серий. Продолжение историй зрители увидят весной 2022 года. "Филин" Алексей Филиппов - травматолог, заведующий отделением экстренной травматологии одной из городских больниц Петербурга. Десять лет назад он попал в ДТП, после которого заново учился ходить. Из-за травмы он почти перестал спать, за что и получил от коллег прозвище Филин.

Описание Кадр из телесериала "Филин" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

Все свободное время он тратит на саморазвитие и открывает в себе способности детектива. В силу профессии Филин сталкивается с различными травмами пациентов: от бытовых переломов до ножевых и огнестрельных ранений. У всех этих историй Филин поневоле начинает выяснять подробности и подключается к расследованию. В новом сезоне 24 серии, съемки продлятся до февраля 2022 года. "След" Один из успешных российских криминальных сериалов. Истории в нем объединены основной идеей - идеальных преступлений не бывает, после каждого остаются следы. Сотрудники "Федеральной экспертной службы" оказывают уникальную помощь в раскрытии преступлений. В лаборатории ФЭС собраны лучшие кадры во всех областях криминалистики. Исследуя различные улики, они направляют следствие, генерируют версии и изобличают преступников.

Описание Кадр из телесериала "След" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

"Должник" Пятый канал совместно с кинокомпанией "Триикс Медиа" запустил в производство новый проект "Должник", главную роль в котором исполнит актер Сергей Горобченко. Съемки стартовали в Кронштадте 13 декабря. В центре сюжета - Алексей Потапов, в прошлом военный, который оставил службу ради жены и сына. Он работает тренером в детской секции рукопашного боя, мечтает накопить на собственную квартиру и вырастить из сына Дани не только чемпиона, но и настоящего мужчину. Вся размеренная жизнь Потапова рушится в тот день, когда сын погибает под колесами иномарки бизнесмена Семенова, влиятельные друзья которого делают так, что он "оказывается невиновным". Потапов решает самостоятельно наказать преступника, но покушение проходит неудачно - и бывший спецназовец получает тюремный срок. Спустя несколько лет он выходит на свободу и жаждет мести. В проект войдут четыре серии. Статистика по сериалам В 2021 году вечерний эфир Пятого канала в будни вызывает высокий зрительский интерес у аудитории "Женщины 25–59". В тайм-слоте 19:00–00:00 Пятый канал занимает второе место среди национальных телеканалов с долей 8,6%. Сериальный показ в дневном эфире по будням привлекает мужскую аудиторию в возрасте от 25 до 59 лет - второе место с долей 7,1%. Также второе место у Пятого канала среди телезрителей старше 18 лет в утреннем эфире по выходным - доля 7,8%.

Описание Кадр из телесериала "Ментозавры" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала

Показ сериалов "Великолепная пятерка", "Ментозавры", "Крепкие орешки" и "Свои" в вечернем эфире по будням обеспечил Пятому каналу третье место с долей 8,4% в аудитории "Все 25–59" и второе место с долей 11,5% в аудитории "Женщины 25–59". Данные представлены за 11 месяцев, на 3 декабря 2021 года. Международные площадки Детектив "Свои" вслед за "Стражами отчизны" (16+) размещен на Amazon Prime Video, а платформа Tubi TV, которая принадлежит Fox Corporation, дает возможность смотреть популярные сериалы Пятого жителям Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии. Все проекты показываются на русском языке с субтитрами. Осенью сериалы Пятого приняли участие в 46-м Международном кинофестивале Toronto International Film Festival, TIFF. В презентационный пакет вошли "Филин", "Крепкие орешки", "Великолепная Пятерка", "Условный мент" и "48 часов".

Описание Кадр из телесериала "Условный мент" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала