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Разрешена передача памятников культуры в безвозмездное пользование управделами президента

Это необходимо для обеспечения питанием на охраняемых объектах, обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов с участием высших должностных лиц

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий передавать объекты культурного наследия и располагающиеся в них помещения в безвозмездное пользование Управлению делами президента РФ при проведении там протокольных мероприятий и государственных приемов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря.

Поправки связаны с необходимостью включения подведомственных Управлению делами президента РФ организаций в перечень юридических лиц, которым на основании соответствующего договора может предоставляться в безвозмездное пользование объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в государственной собственности. Подобная передача объектов будет производиться для обеспечения питанием на охраняемых объектах, обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов с участием высших должностных лиц.

В сопроводительных документах к закону говорится, что протокольные мероприятия и государственные приемы высшего уровня часто проходят в помещениях, входящих в состав объектов культурного наследия. При этом передача таких помещений в долгосрочную аренду организациям питания управделами президента, обеспечивающим проведение приемов, представляется нецелесообразной из-за значительных расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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