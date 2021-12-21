Путин подписал закон о порядке приобретения статуса патентного поверенного

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок приобретения статуса патентного поверенного и уточняет, как осуществляется эта деятельность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. Он закрепляет права, обязанности и ответственность организаций, оказывающих услуги патентных поверенных третьим лицам, при этом поверенные наделяются правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав их самих и их доверителей.

Согласно документу, статус патентного поверенного будет присваиваться лицам, "подтвердившим наличие необходимой квалификации и опыта работы" в этой сфере в соответствии со специализацией, по которой гражданин хочет быть аттестован и зарегистрирован в качестве патентного поверенного. Доверителями такого специалиста являются заявители, правообладатели и иные заинтересованные граждане и юридические лица, с которыми заключен договор, включающий условия об оказании поверенным соответствующих услуг.

Организации патентных поверенных должны будут обеспечивать исполнение поручения доверителя, сохранность полученных документов и материалов, принимать меры во избежание конфликта интересов. Сведения, составляющие тайну патентного поверенного, не могут быть истребованы у него, его работодателя, переданы или разглашены третьим лицам.

Кроме того, закон предполагает формирование общероссийского объединения патентных поверенных (Федеральной палаты патентных поверенных).

Как уточнила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, один из авторов документа Лилия Гумерова, инициатива была разработана в рамках Совета по интеллектуальной собственности по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко. По словам сенатора, за время действия закона о патентных поверенных, принятого в 2008 году, востребованность этого института подтвердилась. "Наличие инфраструктуры профессиональных услуг в сфере охраны интеллектуальной собственности гарантирует получение качественней помощи правообладателями и повышает качество проступающих в Роспатент заявок на госрегистрацию объектов, - отметила она. - Закон подготовлен для дальнейшего развития правового регулирования правоотношений с участием патентных поверенных и кандидатов на эту должность. Его принятие будет способствовать повышению престижа профессии патентного поверенного, повышению патентной инновационной активности в регионах России".