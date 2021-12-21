В парламенте Индии представили проект о равном возрасте вступления в брак мужчин и женщин

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр по делам женщин и детей Индии Смрити Зубин Ирани представила во вторник в нижней палате парламента страны законопроект, которым предусматривается уравнять до 21 года минимальный возраст вступления в брак для мужчин и женщин. Об этом сообщил во вторник телеканал NDTV.

В настоящее время в Индии выйти замуж девушка может не ранее 18 лет, а молодые люди могут жениться не ранее 21 года. В 2006 году для решения в Индии проблемы слишком ранних браков был принят соответствующий закон - "О запрете детских браков". Представленным во вторник законопроектом планируется уравнять для женщин и мужчин минимальный возраст для скрепления семейных уз.

"Со дня нашей независимости мы уже на 75 лет опаздываем в том, чтобы обеспечить мужчинам и женщинам равные права в вопросе вступления в брак. Этой поправкой впервые мужчины и женщины смогут принять решение о брачном союзе в возрасте 21 года, осознавая свое право на равенство", - сказала Ирани, представляя документ.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в парламенте. "Тема вступления в брак в Индии всегда вызывает много дискуссий. Правительство не обсудило ее ни с одной из заинтересованных сторон", - заявил депутат от оппозиционного Индийского национального конгресса Адхир Ранджан Чаудхури.

"18-летние мужчины и женщины имеют право подписывать контракты, открывать бизнес, выбирать премьер-министра и членов законодательного собрания, но не могут жениться или выйти замуж. Это нелепо", - считает депутат от партии Всеиндийский совет объединенных мусульман Асадуддин Оваиси.

Как сообщил телеканал, законопроект направлен в парламентскую комиссию для дополнительного изучения.