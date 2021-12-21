Путин утвердил тарифы на страхование от несчастных случаев на производстве в 2022-2024 гг.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий в 2022 году и на плановый период 2023-2024 годов действующие страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон сохраняет действующие 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) на такое страхование в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.

Как отмечалось в пояснительной записке, в законе сохраняется льгота, призванная стимулировать работодателей активнее включать людей с инвалидностью в трудовой процесс. Она предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям. Так, при страховании инвалидов I, II или III групп нужно уплачивать лишь 60% размера страховых взносов.

Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", в 2022 году составит 119,5 млрд рублей, в 2023 году - 124,4 млрд рублей, в 2024 году - 130,1 млрд рублей. "Поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) составит в 2022 году 161,2 млрд рублей, в 2023 году - 172,4 млрд рублей, в 2024 году - 184,3 млрд рублей, что достаточно для обеспечения в полном объеме выплат по страхованию и финансирования Фондом социального страхования Российской Федерации других расходов, предусмотренных законодательством", - указывалось в пояснительной записке.