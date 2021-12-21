Более 140 машин скорой помощи закупили в Брянской области в 2021 году

БРЯНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 140 машин скорой помощи поступили в больницы Брянской области в 2021 году. Ключи от последней партии автомобилей передал губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"На этот год нам было выделено более 140 машин. Эти автомобили будут направлены в лечебные учреждения региона, чтобы оказывать помощь гражданам не только во время пандемии", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

В этом году автопарк скорых пополнился автомобилями "Газель" и УАЗ. Все машины укомплектованы необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Всего за последние пять лет автопарк скорой помощи Брянской области увеличился на 325 автомобилей, из них 147 регион закупил за счет собственных средств.