Тюменские власти определили, кому из мигрантов можно будет работать в такси

ТАСС, 21 декабря. Власти Тюменской области определили, кому из мигрантов можно будет работать в такси после введения запрета на привлечение к работе в пассажирском транспорте иностранных граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

"Запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также тех иностранцев, кто работает на основании разрешений на работу или имеет вид на жительство, разрешение на временное проживание, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца, свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому на 2022 год устанавливается запрет на привлечение к работе в пассажирском транспорте и легковом такси мигрантов. Постановление вступает в силу 1 января 2022 года, исполнить требование необходимо до 1 марта 2022 года.