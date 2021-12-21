Сербский министр назвал "Спутник V" самой эффективной вакциной против омикрон-штамма

БЕЛГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Исследования, проведенные Европе и Африке, показали, что российская вакцина "Спутник V" обладает наивысшей эффективностью против омикрон-штамма. Об этом заявил во вторник министр Ненад Попович, отвечающий в правительстве республики за инновации и технологии.

"Российская вакцина "Спутник V" показала наивысший уровень эффективности в борьбе с омикрон-штаммом по сравнению с другими вакцинами на рынке. Согласно исследованию Центра Гамалеи, "Спутник V" показывает высокую активность нейтрализации вируса омикрон-штамма и может обеспечить серьезную защиту от тяжелого заболевания и госпитализации. "Спутник" показал результаты активности нейтрализации, от 3 до 7 раз превышающие результаты других вакцин, это данные, полученные на основе исследований, проведенных в этом месяце в Европе и Африке. Ожидаемая эффективность после бустер-дозы "Суптника V" против "омикрона" может быть выше 80%", - заявил Попович по результатам встречи в Москве с директором Центра им. Гамалеи Александром Гинзбургом.

По словам министра, "наибольшую защиту имеют те, кто после двух вакцин "Спутника V" сделал третью бустер-дозу этого же препарата". "Спутник V" разработана на основе безопасной и хорошо изученной на протяжении 30 лет технологии, она не вызывает тяжелых осложнений, таких как миокардит и перикардит", - цитирует заявление министра пресс-служба.

В самой Сербии омикрон-штамм пока не выявлен. Сербия стала первой страной в мире, которая начала производить "Спутник V" за границами России. Ранее Попович заявил ТАСС, что Сербия произвела на своей территории 2 млн доз вакцины "Спутник V", ожидается, что в предстоящий период их будет произведено минимум 4 млн. По словам Поповича, большинство сербов выбрали для вакцинации именно российскую вакцину.

4 июня этого года президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории республики в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.