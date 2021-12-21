Жителям Германии рекомендовали из-за пандемии максимально ограничить контакты

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовал жителям Германии максимально ограничить контакты в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении института, размещенном во вторник на его странице в Twitter.

"В связи с текущей ситуацией необходимы следующие меры, которые следует принять немедленно и поддерживать до середины января 2022 года. Среди них максимальные ограничения на контакты, максимальные меры по профилактике инфекций, максимальная скорость вакцинации населения, а также сокращение поездок до абсолютно необходимых", - отмечается в заявлении.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц и власти 16 федеральных земель проведут переговоры, на которых будет принято решение об ужесточении мер, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что ограничения коснутся и привитых граждан. Предполагается, что с 28 декабря в частных встречах смогут участвовать максимум 10 человек. Невакцинированные смогут встречаться лишь с сожителями. Кроме того, как ожидается, закроются ночные клубы и дискотеки.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Германии по-прежнему довольно сложная. По данным Института Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 23 428. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 833 050 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 462 пациента. Общее количество летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 108 814. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 306,4.