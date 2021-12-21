Основательница Wildberries рассказала, чем хотела бы заниматься в штабе ОНФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук, которая во вторник вошла в центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявила, что хотела бы заниматься в ОНФ вопросами поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом она сказала журналистам после съезда ОНФ, который прошел во вторник в Москве.

"Мне бы, конечно, хотелось заниматься тем, на чем мы фокусируемся и что считаем своим профилем. Это помощь малому и среднему бизнесу", - сказала Бакальчук.

Она добавила, что ее предложения, в частности, касаются упрощения взаимоотношений бизнеса и государства. "Мы с Народным фронтом достаточно много сотрудничали в этом и в прошлом году, видим, что [они] инициативные, интересные, делают много полезных вещей. Нам с ними было комфортно работать. Если мы можем чем-то помочь, то почему бы и нет", - подчеркнула Бакальчук.

Новыми членами центрального штаба, в частности, стали генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, ректор ВШЭ Никита Анисимов.