Дума приняла закон о верифицированных онлайн-платформах в редакции согласительной комиссии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума не пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы, прошедшие государственную верификацию, в редакции согласительной комиссии. Ранее Совфед отклонил принятый Госдумой закон.

Принятый 8 декабря Госдумой закон обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Документ также наделяет органы госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.

Совет Федерации 15 декабря отклонил документ. Как отмечалось в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения "содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона, может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе". По итогам работы согласительно комиссии текст закона был скорректирован с учетом замечаний сенаторов.