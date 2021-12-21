На Кубани в следующем году прогнозируют увеличение лесных пожаров

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Увеличение количества лесных пожаров прогнозируется в Краснодарском крае в 2022 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

"У нас готовят прогнозы краткосрочные и долгосрочные. В целом на следующий год мы прогнозируем увеличение природных пожаров, потому что, по прогнозам, лето войдет в климатическую норму, и температура воздуха будет высокая, что скажется соответственно и на вопросах, связанных с тушением природных пожаров и возникновения паводковых ситуаций", - сказал Платонихин.

Он уточнил, что в этом году лето было дождливым, что снизило количество природных пожаров, также почти все подтопления, произошедшие в этом году, происходили по причине залповых дождей, а не из-за паводков.

"У нас прогноз строится на прогнозе Росгидромета и на прогнозе центра "Антистихия" МЧС России, где просчитываются все риски, которые существовали за последние 10 лет, и эта база позволяет с большой долей вероятности произвести расчет о том, какая у нас будет обстановка на территории края", - объяснил замначальника ГУ МЧС.