Шмелева: ОНФ надо подключить к решению проблемы чрезмерной нагрузки на учителей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бюрократическая нагрузка мешает учителям в России полноценно заниматься воспитанием школьников и раскрывать их таланты. Поэтому одной из задач Общероссийского народного фронта (ОНФ) должно стать решение этой проблемы, считает председатель комиссии генсовета партии "Единая Россия" по образованию и науке, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"[Необходимо] снижение высокой бюрократической нагрузки, которая сегодня присутствует и актуальна для большинства образовательных организаций. Эта ситуация комплексная, <…> она мешает педагогам выполнять свою миссию, а именно воспитывать детей, сопровождать становление гражданина в той парадигме, по которой мы сегодня работаем, а именно проявление талантов каждого. Поэтому этот вопрос останется одним из главных в нашей повестке", - сказала Шмелева, выступая в режиме видеоконференции на съезде ОНФ.

По ее словам, ситуация с бюрократической нагрузкой педагогов не связана с действием только одного ведомства, это комплексная проблема. "Она связана с тем, что нам надо фактически применить ту гильотину, которую мы на государственном уровне применяем ко всем сферам, в данном случае к этой ситуации", - добавила Шмелева.

Она уточнила, что развитие науки, высшего образования и олимпиадного движения в стране для ОНФ являются приоритетными. "Важно показать прикладной аспект, который позволит применить свой талант на пользу людям, каждому городу, региону, повышая качество жизни каждого, кто там живет, создание инфраструктуры, не только образовательных программ, но и нашей общей жизни без соединения предметного знания с реальными задачами, которые сегодня стоят перед каждым регионом, которые ставят технологические и индустриальные компании", - подчеркнула Шмелева.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на завершение правительством и Госдумой работы по снижению ненужной бюрократической нагрузки на учителей.

В ноябре глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что проблема с чрезмерной отчетностью, которой нагружены школьные учителя, продолжает оставаться во многих российских регионах. Министерство намерено решить этот вопрос к концу текущего учебного года - началу следующего.